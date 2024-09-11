Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Про це турецький лідер заявив під час звернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи, інформує Anadolu.

За словами Ердогана, окупація Криму, яку Туреччина засуджує, посилила страждання кримських татар, які вже пережили депортацію 80 років тому.

“Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права”, — зазначив Ердоган.

Він також наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини є забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.