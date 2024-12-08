Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що світ чекають важливі зміни у найближчі 2-3 місяці у зв'язку із перемогою Дональда Трампа на виборах у США.

Про це пише Hurriyet із посиланням на заяву турецького лідера.

Ердоган нагадав, що на виборах президента Сполучених Штатів перемогу отримав Дональд Трамп — за кілька місяців це може призвести до значних змін у світі.

“Побачимо, якою буде адміністрація Трампа й адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі. Як Туреччина, ми робимо все можливе і передаємо відповідні меседжі”, — наголосив Ердоган.

Раніше президент Туреччини Таїп Ердоган казав про те, що війна Росії проти України може легко завершитися, якщо адміністрація США під керівництвом Трампа керуватиметься підходом, заснованим на пошуку рішень.

“Якщо в епоху Трампа ми побачимо адміністрацію США, яка підійде до питання з погляду врегулювання, ми зможемо легко завершити цю війну. Більше зброї, більше бомб, більше хаосу і конфліктів не покладуть край цій війні. Більше діалогу, більше дипломатії, більше примирення відкриють двері до миру”, — сказав Ердоган у минулому місяці.