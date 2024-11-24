Про це заявили в офісі Ердогана.
Зазначається, що увагу було зосереджено на розширенні співпраці між країнами, особливо в торговельно-економічній сфері.
Ердоган підкреслив, що Туреччина прагне збільшити обсяг торгівлі з Росією та активно працює над зниженням напруженості в регіоні.
“Туреччина продовжуватиме робити внесок у мирні процеси та сприяти стабільності” , – зазначив президент у своїй заяві.
За інформацією Кремля, лідери також обговорили підвищення ефективності економічного співробітництва між державами. Турецька сторона акцентувала увагу на ролі своєї країни як посередника у врегулюванні конфліктів і забезпеченні регіональної стабільності.