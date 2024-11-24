Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Росії Владімір Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили важливі питання двосторонніх відносин і глобальної політики.

Про це заявили в офісі Ердогана.

Зазначається, що увагу було зосереджено на розширенні співпраці між країнами, особливо в торговельно-економічній сфері.

Ердоган підкреслив, що Туреччина прагне збільшити обсяг торгівлі з Росією та активно працює над зниженням напруженості в регіоні.

“Туреччина продовжуватиме робити внесок у мирні процеси та сприяти стабільності” , – зазначив президент у своїй заяві.

За інформацією Кремля, лідери також обговорили підвищення ефективності економічного співробітництва між державами. Турецька сторона акцентувала увагу на ролі своєї країни як посередника у врегулюванні конфліктів і забезпеченні регіональної стабільності.