Заяву турецького президента наводить “Укрінформ”.

За словами президента Туреччини, ця реформа має відбутися швидко.

“Одним із найважливіших результатів Другої світової війни, у якій загинули мільйони людей, було створення системи Організації Об’єднаних Націй, яка була найширшою платформою, де могли об’єднатися всі країни, великі й малі. Тож чи можемо ми продовжувати працювати з ООН зараз? Ні. ООН має бути повністю реформована”, – сказав Ердоган.

Він також додав, що доля країн “не може залишатися в руках п’яти постійних членів Радбезу ООН”.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у “незаконній війні”, такій як вторгнення Росії до України.

Також литовський президент Гітанас Науседа висловлював переконання про необхідність реформування Радбезу ООН на тлі війни Росії проти України.