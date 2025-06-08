Еррол Маск на Форумі майбутнього 2050 у Москві: коментарі про Ілона Маска і Трампа

Про це повідомляють російські медіа: Известия

Еррол Маск, батько знаменитого американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви для участі у “Форумі майбутнього 2050”. Цей захід організовано російським олігархом Костянтином Малофєєвим, який є його засновником і спонсором.

Згідно з інформацією російських медіа, таких як “Известия”, “РЕН ТВ” та “Царьград”, форум охоплює теми, пов’язані з підвищенням народжуваності, ідеологією суверенної Росії, зовнішньою політикою країни у другій половині XXI століття, космічними перегонами, цифровим суверенітетом та патріотичним вихованням.

Серед спікерів заходу, окрім Еррола Маска, будуть мільярдер Костянтин Малофєєв, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, ведуча “Першого каналу” Катерина Андрєєва, віцеспікер Держдуми Петро Толстой, олігарх Андрій Мельниченко, а також гендиректор Інституту розвитку інтернету Олексій Гореславський.

Форум організовує приватний російський інститут “Царьград”, що належить Малофєєву, а його ідеологом є Олександр Дугін.

Після прибуття до Москви Еррол Маск у коментарі телеканалу “РЕН ТВ” висловив думку, що його син Ілон помилився, посварившись із колишнім президентом США Дональдом Трампом. За словами Еррола, напружена робота останніх п’яти місяців призвела до стресу, що стало причиною конфлікту між Ілоном і Трампом.

“Ілон зробив помилку. Я думаю, він втомився, у нього стрес, п’ять місяців безперервного стресу. І ось, зрештою, залишилися тільки він і Трамп. А потім вони все ще не знають, що робити, і воюють один з одним, доки не зможуть дійти до нормальних умов.” – Еррол Маск

У розмові з телеканалом “Царьград” Еррол Маск також прокоментував стосунки свого сина з Трампом, зазначивши, що їхній конфлікт не є чимось надзвичайним через імпульсивність обох.

“Не повірите, але в цьому немає нічого страшного. Таке трапляється, оскільки вони дуже імпульсивні. Але Ілон зараз на стресі. Тому все й трапилося. Але, повірте мені, вони помиряться.” – Еррол Маск

У квітні Еррол Маск висловив захоплення президентом Росії Володимиром Путіним, назвавши його прикладом сильного лідера. Він також зазначив, що справжні причини війни в Україні стануть зрозумілі лише з часом.

Раніше, у жовтні 2024 року, The Wall Street Journal повідомляв, що Ілон Маск регулярно спілкується з Володимиром Путіним з кінця 2022 року, обговорюючи особисті, ділові та геополітичні питання. У серпні 2023 року New Yorker також писав про це, однак сам Ілон Маск спростував ці відомості.