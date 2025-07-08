Еррол Маск планує відвідати окуповані території України та радить Ілону Маску поїхати до Росії

Про це повідомляється російська інформація РБК

Еррол Маск, батько відомого мільярдера Ілона Маска, висловив намір відвідати українські території, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією Росії. Цю інформацію оприлюднила російська інформаційна агенція РБК.

Він також поділився думкою, що порадив би своєму сину Ілону відвідати Росію:

“Не думаю, що він був у РФ, але я б рекомендував йому приїхати сюди. Я був у Москві. Дивовижне місце.” – Еррол Маск

Крім того, Еррол Маск висловив бажання “подивитися на ті частини Росії, які возз’єдналися з Московою”, натякаючи на окуповані українські території.

У червні 2025 року він вже відвідував Москву, де брав участь у форумі, організованому ідеологом “русского міра” Олександром Дугіним. Під час цього візиту він дав інтерв’ю телеканалу «Царьград», в якому назвав росіян “одними з найрозумніших людей у світі” та згадав, що його намагалися відмовити від поїздки.

Цікаво, що раніше Еррол Маск вже висловлював симпатію до президента Росії Володимира Путіна, зазначаючи, що в родині Масків “захоплюються” ним.