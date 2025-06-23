Загострення на Близькому Сході: США попереджають про загрозу терактів

Як повідомляється у пресрелізі на сайті Державного департаменту США, американцям рекомендовано виявляти підвищену обережність через ситуацію на Близькому Сході.

Державний департамент США закликав громадян бути особливо уважними через загострення ситуації на Близькому Сході. Влада країни також попередила про можливість терактів на території Сполучених Штатів.

У пресрелізах, опублікованих на офіційних сайтах Держдепартаменту та Міністерства внутрішньої безпеки, йдеться про те, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у транспортному сполученні та тимчасового закриття повітряного простору в регіоні. Також можливі протести проти американських громадян і їхніх інтересів за кордоном.

Водночас у повідомленні Держдепартаменту не згадуються нещодавні удари ВПС США по іранських ядерних об’єктах.

Міністерство внутрішньої безпеки США зазначило, що конфлікт в Ірані створює «підвищену загрозу» і може спровокувати спроби терактів на американській території.

“Імовірність того, що войовничі екстремісти всередині країни самостійно мобілізуються на насильство, може зрости, якщо керівництво Ірану видасть релігійну постанову, яка закликає до насильства у відповідь проти США.”

Відомство також попередило про можливі кібератаки з боку Ірану на американські мережі та загрози для посадовців, яких іранська влада вважає причетними до загибелі генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

Згідно з інформацією телеканалу NBC News, за кілька днів до ударів США по іранських ядерних об’єктах Тегеран направив президенту Дональду Трампу погрози активувати «сплячі терористичні осередки» на території США у разі нападу на Іран. Ці погрози були передані через посередника під час саміту G7 у Канаді.

У ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

“Якщо Тегеран не піде на мир – майбутні удари будуть набагато масштабнішими.” – Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за проведені удари. Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомляли, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалено протягом двох тижнів залежно від результатів переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.