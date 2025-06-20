Естонія будує Балтійську оборонну лінію для посилення оборони кордону

Про це повідомляє ERR

Естонія активно розвиває свою обороноздатність, розпочавши будівництво Балтійської оборонної лінії на південно-східному кордоні з Російською Федерацією. Цей проект реалізується Силами оборони у співпраці з Державним центром оборонних інвестицій.

На даний момент тривають роботи з копання протитанкових ровів на окремих ділянках кордону. До кінця року планується звести 28 бункерів та численні складські майданчики.

Це перша тестова ділянка Балтійської оборонної лінії, де протитанковий рів прокопують між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

“Рів завширшки чотири метри і глибиною три метри.” – підполковник Айнар Афанасьєв, командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони

Державний центр оборонних інвестицій повідомив, що в цьому році на оборонні споруди на кордоні буде виділено 4,4 мільйона євро.

Протитанкові рови будуються відповідно до аналізу потреб Сил оборони, і в мирний час вони слугуватимуть частиною прикордонної інфраструктури, сприяючи охороні кордону.

Рови копаються як на державних, так і на приватних або муніципальних землях. У випадку приватної та муніципальної власності держава планує або викупити ці ділянки, або взяти їх в оренду, або обміняти на інші території.

Крім того, стало відомо, що Сили оборони Естонії мають намір створити військову базу в прикордонному місті Нарва, де буде розміщено понад 200 естонських військовослужбовців, а також союзницькі підрозділи.