Звинувачення проти проросійських політиків в Естонії у створенні паралельної оборони

Про цему естонський мовник ERR

У Естонії прокуратура висунула звинувачення проти проросійських політиків Айво Петерсона та Дмитра Роотсі за спробу створення паралельної оборонної структури з підтримкою військової розвідки Росії. Цю інформацію оприлюднив естонський мовник ERR.

Державна прокурорка Трійну Олев-Аас повідомила, що у 2022 році обидва підозрювані, за підтримки руху Koos, почали формувати загін цивільної оборони, який мав би виконувати функції Сил оборони Естонії в умовах кризи.

У листуванні, яке прокурори представили суду, Петерсон зазначав, що мета створення загону полягала в забезпеченні безпеки та виконанні армійських функцій у разі виникнення «вакууму влади».

Прокурори також стверджують, що Петерсон і Роотсі налагодили контакти з представниками військової розвідки РФ для отримання інструкцій та допомоги у формуванні цього загону.

Незважаючи на публічні заяви про гуманітарний характер проєкту, прокуратура вважає, що їхні дії свідчать про спробу створити альтернативну структуру оборони, що маскується під благодійність.

«Петерсон працював у поліції понад десять років, тому добре знав, що оборона країни є виключною прерогативою держави», – підкреслила Олев-Аас.

На минулому тижні прокурорка вимагала визнати Петерсона винним у державній зраді та призначити йому 17 років позбавлення волі. Для Роотсі прокурорка клопотала про 13 років ув’язнення, а для Андрія Андронова, обвинуваченого у ненасильницьких діях проти Естонії, – 11 років.

У березні 2023 року всі троє були заарештовані, а судовий процес розпочався в листопаді. Слухання справи наближаються до завершення, але ще не всі обвинувачені виступили з останніми словами. Два засідання заплановані на червень.

Згідно з обвинуваченням, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від шести до двадцяти років або довічне ув’язнення.

Варто зазначити, що у 2023 році Петерсон брав участь у виборах до естонського парламенту за спільним списком Об’єднаної лівої партії та руху Koos. Його кампанія супроводжувалася скандалом через поїздку на окуповані Росією території України, зокрема до Донецька і Маріуполя.