Естонія виходить з Оттавської конвенції через безпекові виклики

Як повідомляє Twitter-акаунт Маргуса Цахкна

Естонія офіційно повідомила Організацію Об’єднаних Націй про свій намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін, а також вимагає їх знищення. Цю інформацію озвучив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністр зазначив, що уроки, отримані внаслідок війни Росії проти України, продемонстрували, що для ефективного захисту країни не можна встановлювати односторонні обмеження на озброєння, які не дотримується противник. Вихід з конвенції надасть естонським збройним силам більшу гнучкість у виборі необхідних систем озброєння та рішень для зміцнення обороноздатності.

“Уроки, отримані з триваючої війни Росії проти України, показують, що для кращого захисту нашої країни ми не повинні запроваджувати односторонні обмеження на озброєння, яких не дотримується супротивник. Вийшовши з Оттавської конвенції, Естонські збройні сили матимуть більшу гнучкість у виборі систем озброєння, інструментів та рішень, необхідних для зміцнення обороноздатності країни.” – Маргус Цахкна

Водночас міністр підкреслив, що Естонія залишається відданою дотриманню міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення, навіть після виходу з конвенції. Країна продовжить підтримувати гуманітарні проєкти, пов’язані з розмінуванням та допомогою жертвам збройних конфліктів.

Оттавська конвенція, яка набула чинності у 1999 році, була ратифікована Естонією у 2004 році. Однак, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, зокрема через повномасштабну агресію Росії проти України, вихід з конвенції вважається правильним кроком для країни.

Крім Естонії, процес виходу з Оттавської конвенції також ініціювали Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.