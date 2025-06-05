Естонія виходить з Оттавської конвенції через загрози Росії

Як повідомляє офіційний сайт Міністерство закордонних справ Естонії

4 червня естонський парламент ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін. Міністр закордонних справ Естонії підкреслив, що це рішення пов’язане з загрозами, які походять від Росії.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Естонії, міністр Маргус Цахкна, який ініціював законопроєкт, зазначив, що вихід з конвенції надасть естонським збройним силам більшу гнучкість у виборі озброєння та рішень, що стосуються національної безпеки.

“Росія становить серйозну та довгострокову загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Під час своєї агресії проти України Росія, яка не є стороною Оттавської конвенції, широко використовувала протипіхотні міни.” – Маргус Цахкна

Міністр також підкреслив, що, враховуючи уроки російської агресії, Естонія не повинна обмежувати свої можливості щодо озброєння.

“Цим рішенням про виведення військ країни східного флангу НАТО чітко дають зрозуміти, що вони готові та здатні вжити всіх необхідних заходів проти агресора для захисту своїх територій та свободи.” – Маргус Цахкна

Вихід з конвенції набуде чинності через шість місяців після подання відповідного повідомлення, за умови, що країна не бере участі у збройному конфлікті на той момент.

Цахкна також зазначив, що Естонія залишається відданою міжнародному гуманітарному праву та прагне зменшити негативний вплив бойових дій на цивільних осіб, підтримуючи проєкти гуманітарного розмінування.

Оттавська конвенція, що набула чинності у 1999 році, була підписана Естонією у 2004 році. Міністр закордонних справ вказав, що ситуація з безпекою значно погіршилася за останні 20 років, особливо через агресію Росії проти України, тому вихід з конвенції є обґрунтованим кроком для Естонії.

Крім Естонії, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія також ініціювали процес виходу з Оттавської конвенції. Латвія та Литва вже ухвалили відповідні закони, а обговорення в парламентах Фінляндії та Польщі тривають, як зазначено в повідомленні МЗС Естонії.