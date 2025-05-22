Естонія анулювала посвідку українцю через зв’язки з ФСБ

Естонський департамент прикордонної охорони ухвалив рішення про анулювання посвідки на проживання для українця через загрозу національній безпеці. Виявилося, що цей громадянин підтримував зв’язки з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ).

Згідно з інформацією, оприлюдненою поліцією Естонії в соціальній мережі X, український громадянин Станіслав Матлак регулярно контактував зі співробітниками ФСБ та активно підтримував російську агресію проти України.

Після депортації з Естонії Станіслав Матлак буде переданий українським властям.

У пресслужбі поліції Естонії підкреслили, що всі іноземці, які перебувають на території країни, а також естонські громадяни, зобов’язані повідомляти про будь-які контакти з іноземними спецслужбами.

Відомо, що Станіслав Матлак проживав в Естонії з 2019 року, і його випадок викликав значний резонанс у суспільстві.