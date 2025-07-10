Естонія прийматиме міжнародну конференцію з відновлення України у 2027 році

Як повідомляє Twitter-акаунт Маргуса Цахкна

Естонія оголосила про проведення міжнародної конференції з відновлення України у 2027 році. Це рішення було озвучене міністром закордонних справ країни Маргусом Цахкною у соціальній мережі Х.

“Я радий оголосити, що уряд Естонії сьогодні вирішив, що у 2027 році країна прийматиме конференцію з питань відновлення України, яка об’єднає лідерів, реформаторів, громадянське суспільство та міжнародних партнерів, щоб підтвердити нашу спільну відданість європейському майбутньому та відбудові України.” – Маргус Цахкна

Міністр підкреслив, що підтримка України з боку Естонії є “непохитною”. Він зазначив, що “сильна, стійка та реформована” Україна є важливою не лише для українців, але й для стабільності та безпеки в Європі.

“Разом ми продовжимо будувати фундамент для демократичної України, яка стійко протистоїть агресії та процвітає в мирі.” – Маргус Цахкна

У 2026 році конференція з відновлення України відбудеться в Польщі, а цьогорічний захід проходитиме в Італії з 10 по 11 липня.

Конференція URC 2025, що відбудеться в Римі, стане вже четвертою міжнародною зустріччю високого рівня, присвяченою підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

Організаторами URC 2025 є уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.