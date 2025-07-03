Про це естонський мовник ERR

Хар’юський повітовий суд в Естонії виніс вирок двом громадянам Молдови, які були визнані винними у підпалі ресторану “Слава Україні” в Таллінні, а також у скоєнні інших злочинів. Цю інформацію оприлюднив естонський мовник ERR.

У рамках кримінальної справи Державна прокуратура Естонії висунула обвинувачення двом особам: Івану Кіхаялу, народженому у 1992 році, та його тезці, Івану Кіхаялу, 1987 року народження.

Молодшого з них звинуватили у шпигунстві та здійсненні диверсійних атак за завданням Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), тоді як старший Кіхаял отримав обвинувачення лише за псування чужого майна.

Слідство встановило, що молодшому Кіхаялу було доручено російською спецслужбою вчинити підпали в рамках гібридної війни РФ проти Естонії та її союзників. З 2023 року представники ГРУ почали систематично організовувати провокації та диверсії на території країн Балтії, щоб “дестабілізувати внутрішню ситуацію” та “завдати шкоди об’єктам із символічним значенням”.

Вважається, що молодший Кіхаял встановив контакт із представниками російських спецслужб не пізніше червня 2024 року. У грудні того ж року він отримав завдання підпалити магазин “COOP” у селі Осула в Вирусському повіті.

Для виконання цього завдання він залучив спільника, який прибув до Естонії 17 грудня. Після невдалої спроби спільника, Кіхаял самостійно підпалив магазин 17 січня 2025 року, зафіксувавши свої дії на відео. 23 січня на його криптогаманець надійшла винагорода у розмірі $1975, що, на думку слідства, підтверджує оплату за скоєний злочин.

Невдовзі чоловік отримав нове завдання – підпалити ресторан “Слава Україні” в Таллінні. Прокуратура вважає, що назва закладу та його проукраїнська позиція робили його важливою ціллю.

Для цієї операції він залучив свого тезку – Івана Кіхаяла 1987 року народження. З 27 по 29 січня вони, прибувши до Таллінна на автомобілі з литовськими номерами, провели розвідку, а в ніч на 31 січня 2025 року підпалили ресторан.

Прокуратура оцінює ці дії як частину “довгострокової стратегії Росії, заснованої на концепції гібридної війни та активного інформаційного впливу”.

Обох чоловіків затримали в Італії 12 лютого, через 12 днів після підпалу. З березня вони перебували під вартою в Естонії.

Обвинувачені уклали угоду зі слідством, а суд 2 липня затвердив покарання. Молодший Кіхаял отримав 6,5 років позбавлення волі, тоді як старший – 6 місяців ув’язнення, і вже у серпні цього року може вийти на волю.