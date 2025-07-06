Аварійна посадка вертольота в Балтійському морі: всі пасажири врятовані

Про цьом естонський мовник ERR
6 липня, у неділю, близько 11:15, в Балтійському морі між островами Вільсанді та Сааремаа стався інцидент з вертольотом, зареєстрованим в Естонії. На борту перебували семеро осіб, серед яких двоє дітей, але, на щастя, ніхто не постраждав. Цю інформацію підтвердив естонський мовник ERR.
Згідно з попередніми даними Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, вертоліт, що летів на висоті приблизно 500 футів, ймовірно, потрапив у хмари, втратив висоту і змушений був здійснити екстрену посадку на поверхню моря. Після зіткнення з водою вертоліт перекинувся, але залишився на плаву завдяки автоматичним поплавкам.
На момент аварійної посадки на борту було семеро осіб: п’ятеро дорослих і двоє дітей. Всі вони змогли самостійно вибратися з кабіни і залишалися на корпусі вертольота до прибуття рятувальників.
Морська пошуково-рятувальна команда евакуювала всіх пасажирів до порту Вікаті через 20 хвилин після отримання сигналу про допомогу. Ніхто з пасажирів не потребував медичної допомоги.
За інформацією правоохоронців, вертоліт вилетів з острова Вілсанді, розташованого на заході Естонії, і прямував до Таллінна. Причини падіння наразі з’ясовуються. Як зазначає видання Estonian World, рятувальна операція пройшла швидко, і витоку пального у воду не сталося.
“Падіння було зі значної висоти, і в таких випадках наслідки легко могли бути набагато серйознішими. Рятувальна операція пройшла швидко і без ускладнень, і вертоліт негайно відбуксирували з моря. Паливо не було розлите, і в результаті інциденту не було забруднення навколишнього середовища.”
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