Росія та Білорусь можуть активізувати гібридні атаки на східні кордони Європи у найближчі десять років. З метою стримування міграційного тиску Естонія створює групу з 1000 резервістів для охорони державного кордону.

Про це повідомляє видання ERR.

Зазначається, що агресивна діяльність Росії у прикордонних регіонах пов’язана з запеклою війною на території України, а також спробами залякати Євросоюз.

“Мета Росії — всіляко тиснути на Захід, щоб зменшити західну підтримку України. Водночас створити проблеми у нашому суспільстві, порушити питання про те, чи має Захід підтримувати Україну, якщо це несе нам різні внутрішньодержавні загрози”, — сказав Марек Кохв, фахівець Міжнародного центру оборонних досліджень.

Він додав, що неконтрольована міграція, яка відбувається в Європі, також є специфічним інструментом впливу на політичні рішення. І хоча Естонія не є тою країною, до якої відбувається наплив мігрантів, та все ж країні варто бути готовою до міграційного тиску, зауважив Кохв.

“Правильний захист кордонів важливий, і Естонія також діє в цьому напрямку. Встановлення обмеження за часом перетину кордону є одним із найнадійніших заходів щодо контролю за незаконним перетином кордону. Так само різним країнам необхідно співпрацювати між собою, наприклад, різним поліцейським органам і спецслужбам”, — пояснив Марек Кохв.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс зазначив, що на випадок кризи та з метою забезпечення безпеки кордону зараз працюють над створенням спеціального резерву – 1000 бійців.

“Цього року ми спільно з добровольчими воєнізованими формуваннями та Силами оборони провели першу перевірку для невеликого підрозділу. І протягом найближчих трьох років ми плануємо набрати цю тисячу людей”, — сказав Ляенеметс.