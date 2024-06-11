Про це повідомили в Міноборони Естонії.

«Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для відбиття жорстоких атак Росії, в прямих інтересах безпеки Естонії сприяти в цьому разом зі своїми союзниками. Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання», — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

У естонському військовому відомстві підкреслили, що з міркувань безпеки не вказуватимуть кількість переданих Україні ЗРК.

Також Міністерство оборони Естонії нагадало, що раніше країна передала Україні снаряди до протитанкових ракетних комплексів Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові шпиталі (в тому числі у співпраці з ФРН, Нідерландами, Норвегією, Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та пакети із сухпайками.