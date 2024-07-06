Міністерство оборони Естонії передало Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них. Військова техніка вже доставлена до нашої країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Естонії в соцмережі X.

“Зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них доставлені в Україну. Давайте й надалі підтримувати борців за свободу”, – йдеться у повідомленні естонського Міноборони.

На початку червня про передачу ЗРК містраль Україні казав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

“Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити продовження жорстокої атаки Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії, і ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

МО Естонії не розголошує точну кількість наданого Україні озброєння з міркувань безпеки.

Раніше Естонія передавала ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Ісландії), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухпайки.

Довідково.

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Комплекс має радіус дії до шести кілометрів, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.