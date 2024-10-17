Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

“У плані перемоги України перераховані чіткі елементи, необхідні для перемоги і реалізації плану миру президента Зеленського, що складається з 10 пунктів. Естонія повністю підтримує цей план, і ми переконані, що План перемоги може бути реалізований”, — наводить слова Цахкни Міністерство закордонних справ Естонії.

Міністр також підкреслив важливість підвищення ефективності військової допомоги Україні, зазначивши, що Естонія взяла на себе зобов’язання виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні та закликала союзників слідувати її прикладу.

Цахкна додав, що обмеження на військову допомогу з боку деяких країн підривають її ефективність і закликав зняти ці обмеження. Він підкреслив право України захищати себе та атакувати військові об’єкти на території агресора відповідно до Статуту ООН.

План перемоги України також включає в себе запрошення стати членом НАТО. Міністр закордонних справ зазначив, що членство в НАТО є єдиною чинною гарантією безпеки, і для євроатлантичної стабільності важливо, щоб сильна, незалежна і демократична Україна стала членом Альянсу.

“Щоб забезпечити справедливий і міцний мир, ми повинні домогтися суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і забезпечити, щоб агресор вийшов із війни слабкішим, ніж вступив у неї, відшкодував усю шкоду і щоб керівництво Росії, винне в агресії, було притягнуто до відповідальності”, — сказав Цахкна.

Також очільник відомства запевнив, що Естонія продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто всього перерахованого вище.