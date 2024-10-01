Про це повідомляє ERR.

Цього року Естонія вже надала військову допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, що відповідає 0,25% ВВП країни. У майбутні роки планується продовжити підтримку, проте структура допомоги зазнає змін.

“Ми лягаємо на абсолютно новий курс. Ми сказали Україні, що ми даватимемо те, що ми самі виробляємо і явно направлятимемо ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість. Тому в нас йдуть переговори з українцями про те, чим є наші можливості”, — зазначив Певкур.

Естонська оборонна промисловість, за його словами, може виробляти продукцію на суму понад 100 мільйонів євро щорічно. Наразі триває процес уточнення українських потреб для адаптації виробництва під ці вимоги.

“Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотники, пристрої спостереження. Ми передали Україні інформацію про наші можливості і тепер намагаємося знайти розумний компроміс, в якому враховуються їхні пріоритети та наші виробничі можливості. Виробництво теж має швидко підтягуватися, якщо потрібні якісь специфічні вироби”, — додав міністр.

Після отримання переліку українських пріоритетів планується оголошення державних тендерів, в яких зможуть взяти участь усі естонські компанії, здатні виготовляти необхідну продукцію.