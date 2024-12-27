Естонія розпочала військово-морські патрулювання поблизу енергетичного кабелю Estlink 1, що забезпечує електропостачання між країною та Фінляндією. Цей крок став відповіддю на підозри про диверсію, яка стала причиною пошкодження іншого кабелю, Estlink 2, у Різдвяний день.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ми вирішили відправити наш флот ближче до Estlink 1, щоб захищати та забезпечувати енергетичне сполучення з Фінляндією”, – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Кабель Estlink 2, прокладений по дну Балтійського моря, був відключений від мережі в середу. Ця подія сталася трохи більше ніж через місяць після пошкодження двох телекомунікаційних кабелів у територіальних водах Швеції.

Тим часом фінська влада оголосила про розслідування інциденту. Під підозрою опинився танкер Eagle S, що здійснював рейс під прапором островів Кука, і вийшов із російського порту. Він прямував до Порт-Саїда в Єгипті.

“На цей момент вважається, що це судно належить до тіньового флоту, і вантаж – це неетильований бензин, завантажений у російському порту”, – повідомив глава фінської митниці Самі Ракшіт.

Фінська поліція підозрює, що пошкодження кабелю могло статися внаслідок того, що танкер “тіньового флоту РФ” зачепив його якірним ланцюгом.

“Пошкодження критично важливої підводної інфраструктури стають настільки частими, що важко повірити в їх випадковість або помилки у судноплавстві”, – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він також зазначив, що дії, які призвели до пошкодження, наприклад, буксирування якоря по морському дну, не можна назвати випадковістю.

У заключному коментарі естонські посадовці підкреслили, що ситуація із частими пошкодженнями важливої інфраструктури в Балтійському регіоні потребує якнайшвидшої реакції та посилення заходів безпеки.