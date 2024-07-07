Естонський уряд обговорив питання торгівлі на кордоні з Російською Федерацією та прийняв рішення підвищити ефективність контролю за переміщенням товарів, що підпадають під санкції.

Про це пише ERR.

За словами прем’єр-міністра країни Каї Каллас, попри обмеження на кордоні здійснюються спроби обійти санкції, а з урахуванням нового санкційного пакета Європейського союзу ці ризики зростають.

“Ми маємо бути впевнені, що товари, які перетинають наші кордони, не підпадають під санкції ЄС”, — заявила Каллас.

За її словами, заміна нинішніх вибіркових перевірок, що ґрунтуються на оцінці ризиків, на повний огляд вантажів та транспортних засобів дасть владі велику впевненість у тому, що товари, “які могли б підтримати військову машину Російської Федерації, не перетнуть естонський кордон”.

Каллас додала, що Естонія продовжить переговори з Фінляндією, Латвією, Литвою та Польщею щодо дії на кордоні єдиних вимог та процедур.

Як зазначає видання, транзит усіх товарів, які підпадають під санкції ЄС, через територію РФ не заборонено. За даними Податково-митного департаменту Естонії, через територію Росії до третіх країн (наприклад, країн Центральної Азії та Білорусі) відправляються санкційні товари, у доставці яких у місце призначення не можна бути впевненими. Тому влада Естонії має підозру, що частина товарів може залишатися на території Росії.