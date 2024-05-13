Про це в інтерв’ю Breaking Defense заявив радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл.
За його словами, Естонія воліла б зробити такий крок у межах місії НАТО, однак при цьому Таллін не виключає можливості відправки військ у межах меншої коаліції.
“Дискусії тривають. Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити”, – висловився радник президента Естонії.
Він також додав, що не виключено, що країни НАТО, які виступають проти відправки військ в Україну, змінять свою думку “з часом”.
Раніше Макрон в інтервʼю виданню The Economist заявляв, що готовий розглянути надсилання військ в Україну, якщо від Києва надійде такий запит. Водночас представники ще кількох європейських країн й альянсу НАТО заперечили плани надіслати війська в Україну на допомогу українським силам у їхньому опорі російській агресії.
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