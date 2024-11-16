Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії.
Пакет допомоги буде зібраний із запасів естонських Сил оборони, враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії.
Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.
“Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.
У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.
Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.
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