Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підписав директиву, на підставі якої країна запровадила санкції проти ще 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів, у тому числі прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Ми додали до списку ще 14 грузинських високопосадовців і прем’єр-міністрів і ввели заборону на в’їзд до Естонії”, — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства країни.

Маргус Цахкна підкреслив, що “насильство, вчинене грузинською владою проти протестувальників, журналістів та лідерів опозиції, є неприйнятним, злочинним і суперечить правам людини”.

Він закликав країни Євросоюзу до активних дій у відповідь на ситуацію в Грузії.

“Я закликаю всі країни ЄС відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти грузинського народу і підриває демократію”, — наголосив він.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, у Грузії відбулися президентські вибори. Новим лідером країни обрали висуванця від правлячої партії “Грузинська мрія”, ексдепутата парламенту Міхеїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом і отримав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців. Опозиція у процесі не брала участі.