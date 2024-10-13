Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив зацікавленість у закупівлі української оборонної продукції. Однак для цього Україна має погодиться на експорт військової продукції, заборона якого діє у зв'язку із воєнним станом.

Про це повідомляє ERR із посиланням на заяву міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

Естонський міністр переконаний, що заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни прийдуть до взаємної домовленості, оскільки така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

“Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії”, – сказав Певкур.

За словами естонського міністра, якщо країни все ж таки дійдуть угоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що дійсно необхідно для країни.

“Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності”, – наголосив Певкур.

Зауважимо, що наступного тижня Певкур зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі, а найближчими тижнями також відвідає Україну.