Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies з 2025 року розпочне випробування зенітних ракет власної розробки в Україні.

Про це повідомляє ERR з посиланням на генерального директора компанії Кусті Сальма.

“Ця технологія є багатообіцяючою, і ми почнемо її тестувати в Україні в новому році”, – сказав гендиректор Сальм.

За його словами, угода щодо випробувань знаходиться на стадії тестування, а технологія компанії вже привернула значну увагу.

Раніше Bloomberg відзначила Frankenburg Technologies як один із чотирьох провідних стартапів високотехнологічної оборонної промисловості Європи. Компанія спеціалізується на виробництві дешевих ракет для протидії дронам. У ракетах використовують штучний інтелект.

На сайті компанії зазначено, що вона прагне революціонізувати системи наведення ракет за допомогою програми ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.

Bloomberg зазначає, що Сальм, який нещодавно працював канцлером міністерства оборони Естонії, привів у компанію чотирьох генералів у відставці. Відомо, що колишній голова сил оборони Мартін Герем і глава естонського підрозділу, колишній начальник Генштабу Вейко-Велло Палм також перейшли працювати в компанію.

За словами Сальма, потреба в новому озброєнні не зникне, навіть якщо в Україні припиняться бойові дії.