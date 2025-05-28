Переговорні кластери для вступу України до ЄС можуть відкритися у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Європейський Союз висловлює надію на те, що всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС можуть бути відкриті вже у 2025 році, незважаючи на перешкоди з боку Угорщини. Про це під час пресконференції повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я вважаю, що є реальна можливість відкриття всіх кластерів цього року, але для цього нам потрібно виконати значний обсяг роботи. Перш за все, це стосується процесу скринінгу українського законодавства на відповідність нормам ЄС. Ми вже надали Раді ЄС звіти про скринінг кластерів», – зазначила Кос.

Вона також підкреслила, що Україна та Молдова надали всі необхідні документи для просування переговорного процесу. «Тепер Рада Європейського Союзу має всі елементи для прийняття рішення, і ми сподіваємося, що це станеться швидко. Ми вже проводимо скринінг для інших кластерів і очікуємо, що до вересня або початку жовтня всі звіти будуть готові», – додала єврокомісарка.

Кос висловила оптимізм щодо відкриття першого кластеру, що стосується фундаментальних сфер, під час польського головування в ЄС, яке триватиме до кінця червня 2025 року. Це стосується як України, так і Молдови.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість розділення заявок на вступ України та Молдови. Однак Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів для України з початку 2025 року, стверджуючи, що членство України в ЄС може стати тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина назвала такі заяви неконструктивними, особливо щодо пропозиції вести переговори про вступ лише з Молдовою під час консультацій з Угорщиною.

30 квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Євросоюз наразі не розглядає варіант розділення процесів вступу України та Молдови. Єврокомісія сподівається, що переговорні кластери для обох країн будуть відкриті одночасно.