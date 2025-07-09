Посли ЄС не дійшли згоди щодо 18 пакета санкцій проти Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 липня посли Євросоюзу знову не змогли досягти консенсусу щодо 18 пакета санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини. Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС.

“Словаччина продовжує блокувати санкції, незважаючи на “хороші та продуктивні” переговори з Комісією щодо плану відмови від російських енергоносіїв REPower EU. У залі зростає невдоволення, оскільки ми втрачаємо час і повинні реагувати на нещодавні атаки Росії.” – Високопосадовець ЄС

Крім того, залишається відкритим питання про верхню межу ціни на нафту, оскільки три країни-члени (Греція, Кіпр і Мальта) не бажають її підтримувати, повідомив співрозмовник.

Наступне обговорення цього пакета заплановане на 11 липня. “Ми сподіваємося, що досягнемо угоди, і Рада ЄС у закордонних справах зможе затвердити цей вкрай необхідний новий пакет”, – додав він.

Причини блокування санкцій

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій через необхідність знайти прийнятне рішення щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU.

Раніше Угорщина також заявила про намір блокувати ухвалення пакета санкцій разом із Словаччиною. Проте представники Словаччини при ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що це питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.

Ключові положення 18 пакета санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту незаконно.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор: