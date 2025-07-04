Посли ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 липня 2025 року посли Європейського Союзу знову не змогли досягти консенсусу щодо 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС.

“Ми вже недалеко (до рішення – ред.), але ще не домовилися щодо 18-го пакету санкцій. Наскільки я розумію, в Братиславі були хороші дискусії між делегацією Єврокомісії та Словаччиною, але їм потрібно ще трохи часу.” – Топдипломат ЄС

Напередодні Міністерство економіки Словаччини повідомило, що в рамках робочої групи в Братиславі Європейська комісія врахувала ряд вимог Словаччини, зокрема, щодо відмови від російських енергоносіїв.

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, оскільки необхідно знайти прийнятне рішення щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU.

Раніше Угорщина також заявила про намір разом зі Словаччиною блокувати ухвалення цього пакету санкцій. Проте представники Словаччини при ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.

Деталі 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Серед основних заходів – заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2, що унеможливлює будь-які угоди через ці трубопроводи для операторів з ЄС.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, що ускладнює Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які займалися перевезенням нафти поза законами.

Також запроваджено заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківська сфера

Обмеження SWIFT трансформуються у повну заборону транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.