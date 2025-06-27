Посли ЄС не ухвалили 18-й пакет санкцій проти Росії: причини та деталі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На нещодавньому засіданні послів Європейського Союзу не вдалося ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.

“Обмін думками щодо 18-го пакету. Не домовилися. Посли повернуться до цього питання після зняття двох застережень.” – Топдипломат ЄС

Основними перешкодами стали позиції Словаччини та Угорщини. Однак, посли домовилися про продовження секторальних санкцій проти Росії на пів року, що на місяць раніше запланованого терміну. Наступним кроком стане рішення Ради ЄС з закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Європейської Ради планувалося досягти політичної згоди щодо 18-го пакету санкцій. Цей пакет мав бути розглянутий 27 червня на зустрічі послів ЄС.

26 червня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що накладе вето на 18-й пакет санкцій, якщо його не відтермінують. Причиною цього є незгода Фіцо з пропозицією про припинення імпорту російських енергоносіїв.

24 червня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що країна оцінила попередні пункти 18-го пакету санкцій і, якщо не з’явиться нічого нового, зможе його підтримати, оскільки він не матиме негативного впливу на економіку Словаччини.

Угорщина також оголосила про намір блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною. Проте представники Словаччини в ЄС спростували цю інформацію, стверджуючи, що питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.

Деталі 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор

Серед основних заходів – заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2, що забороняє будь-яким операторам з ЄС здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту з порушенням законодавства.

Також запроваджено заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор

Обмеження SWIFT трансформуються у повну заборону транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.