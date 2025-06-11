ЄС і Німеччина інвестують 18 млн євро у Фонд енергоефективності України

Про це повідомила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві, передає Укрінформ

Європейський Союз у співпраці з Німеччиною оголосили про виділення додаткових 18 мільйонів євро для Фонду енергоефективності України. Цю інформацію озвучила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час брифінгу в Києві.

“Ми також виділяємо більше грошей на інвестиції та технічну допомогу завдяки хорошому управлінню ресурсами. Власне, у нас є нові 18 мільйонів – 13 від нас і 5 від Німеччини. Ми підтримуємо роботу Фонду та спілкуємося між собою та з донорами щодо майбутньої підтримки.” – Катаріна Матернова

Дипломатка підкреслила, що підтримка Фонду триває, оскільки він продемонстрував свою ефективність. З моменту свого створення Фонд зріс з 90 проєктів у 2021 році до понад 1 500, надаючи допомогу 217 тисячам сімей, дотримуючись принципу “Відбудувати краще, ніж було”.

“Завдяки Фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці,” – додала посол Євросоюзу.

Заступник посла Німеччини в Україні Макс Раш також підтвердив, що Німеччина продовжить надавати технічну підтримку Фонду через Організацію міжнародної співпраці GiZ.