ЄС і ОАЕ починають переговори про угоду вільної торгівлі

Про це йдеться на сайті Європейської комісії

Європейський Союз (ЄС) та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) розпочали офіційні переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Ця угода може стати першою комплексною торговельною угодою ЄС у регіоні Перської затоки. Відповідну інформацію оприлюднила Європейська комісія.

Переговори були ініційовані 10 квітня під час зустрічі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента ОАЕ шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нагаяна. 28 травня в Дубаї єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович разом з міністром ОАЕ Тані бін Ахмедом Аль Зейуді підтвердили намір укласти вигідну угоду. Перший раунд переговорів заплановано на червень.

«Це важливий крок вперед. Ми працюємо над угодою, яка зміцнить співпрацю між ЄС та регіоном Затоки, відкриє нові можливості для бізнесу та сприятиме розвитку у сферах відновлювальної енергетики і цифрових технологій», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

У рамках переговорів сторони планують знизити мита на товари, спростити торгівлю послугами, інвестиційні потоки та цифрову торгівлю. Обговорення також охоплюватиме стратегічні сектори, такі як зелена енергетика, водень, критично важливі сировинні ресурси, штучний інтелект, фінансові технології, охорона здоров’я, інфраструктура та продовольчі системи.

На сьогодні обсяг торгівлі товарами між ЄС та ОАЕ становить приблизно 55 мільярдів євро на рік, а торгівля послугами – близько 39 мільярдів євро. ОАЕ є головним торговельним партнером ЄС у регіоні та важливим отримувачем європейських інвестицій, які досягають 186 мільярдів євро.

Серед основних товарів, які ЄС експортує до ОАЕ, можна виділити автомобілі, машини, хімічну продукцію, продукти харчування та «зелені» технології. В свою чергу, ОАЕ постачають до ЄС нафту, газ та метали.