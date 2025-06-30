Оновлення угоди DCFTA між ЄС та Україною: ключові зміни 2025

Про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії
Європейська комісія завершила важливі переговори з Україною, які стосуються оновлення угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA). Цей торговельний договір є ключовим елементом співпраці між ЄС та Україною, і його модернізація була оголошена у пресрелізі Єврокомісії.
Основні аспекти переговорів зосереджені на трьох принципах, які визначають нові умови торгівлі:
По-перше, забезпечення рівних умов для всіх учасників. Це передбачає, що Україна поступово адаптує свої виробничі стандарти до норм ЄС, зокрема в таких сферах, як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Щорічно Україна звітуватиме про досягнутий прогрес у цих питаннях.
По-друге, запровадження надійних захисних механізмів. Обидві сторони матимуть можливість активувати захисні заходи для уникнення негативних наслідків імпорту. Оцінка ризиків з боку ЄС може проводитися на рівні окремих держав-членів.
По-третє, розширення торговельних потоків. Оновлена угода має на меті збалансувати підтримку української торгівлі з урахуванням чутливих сільськогосподарських товарів. Для таких продуктів, як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, передбачено лише незначне збільшення квот у порівнянні з попередньою угодою, тоді як для інших товарів умови покращено.
Сторони також домовилися про вивчення можливостей підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн та оцінку прогресу економічної інтеграції України з ЄС.
“Ключові елементи [оновленої] угоди включають зобов’язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС.”
За словами Шефчовича, квоти на такі товари, як яйця, цукор і пшениця, будуть збільшені, але залишаться нижчими за історичні обсяги торгівлі, щоб зберегти стабільність ринку ЄС. Для менш чутливих продуктів квоти зростуть помірно, а деякі товари будуть повністю лібералізовані.
Водночас Україна планує збільшити квоти на експорт свинини, м’яса птиці та цукру, а також зменшити або скасувати мита на інші продукти, що відкриє нові можливості для європейських фермерів, особливо в сусідніх країнах-членах ЄС.
Угоду планують переглядати в найближчі роки, враховуючи подальшу економічну інтеграцію України та її наближення до стандартів ЄС.
Наступні кроки
Обидві сторони продовжать працювати над удосконаленням технічних аспектів угоди, після чого звітуватимуть перед державами-членами ЄС та Європейським парламентом.
Після остаточного юридичного погодження угоди, ЄС та Україна розпочнуть процедури офіційного затвердження оновленої ПВЗВТ. Єврокомісія подасть пропозицію до Ради ЄС щодо схвалення угоди, а потім її офіційно затвердить Комітет асоціації ЄС-Україна.
Передісторія
Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включно з ПВЗВТ, була узгоджена у 2007–2011 роках та підписана у 2014 році. Після початку повномасштабної війни ЄС запровадив тимчасові автономні торговельні заходи для України, які діяли з червня 2022 року і завершилися 5 червня 2025 року.
Замість них набули чинності перехідні механізми, що забезпечують безперервність торговельних потоків між Україною та ЄС.
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