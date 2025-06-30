Оновлення угоди DCFTA між ЄС та Україною: ключові зміни 2025

Про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії

Європейська комісія завершила важливі переговори з Україною, які стосуються оновлення угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA). Цей торговельний договір є ключовим елементом співпраці між ЄС та Україною, і його модернізація була оголошена у пресрелізі Єврокомісії.

Основні аспекти переговорів зосереджені на трьох принципах, які визначають нові умови торгівлі:

По-перше, забезпечення рівних умов для всіх учасників. Це передбачає, що Україна поступово адаптує свої виробничі стандарти до норм ЄС, зокрема в таких сферах, як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Щорічно Україна звітуватиме про досягнутий прогрес у цих питаннях.

По-друге, запровадження надійних захисних механізмів. Обидві сторони матимуть можливість активувати захисні заходи для уникнення негативних наслідків імпорту. Оцінка ризиків з боку ЄС може проводитися на рівні окремих держав-членів.

По-третє, розширення торговельних потоків. Оновлена угода має на меті збалансувати підтримку української торгівлі з урахуванням чутливих сільськогосподарських товарів. Для таких продуктів, як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, передбачено лише незначне збільшення квот у порівнянні з попередньою угодою, тоді як для інших товарів умови покращено.

Сторони також домовилися про вивчення можливостей підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн та оцінку прогресу економічної інтеграції України з ЄС.

“Ключові елементи [оновленої] угоди включають зобов’язання України поступово наблизити свої стандарти сільськогосподарського виробництва до стандартів ЄС до 2028 року, відповідно до цілей вступу до ЄС.” – Марош Шефчович, єврокомісар із торговельної та економічної безпеки

За словами Шефчовича, квоти на такі товари, як яйця, цукор і пшениця, будуть збільшені, але залишаться нижчими за історичні обсяги торгівлі, щоб зберегти стабільність ринку ЄС. Для менш чутливих продуктів квоти зростуть помірно, а деякі товари будуть повністю лібералізовані.

Водночас Україна планує збільшити квоти на експорт свинини, м’яса птиці та цукру, а також зменшити або скасувати мита на інші продукти, що відкриє нові можливості для європейських фермерів, особливо в сусідніх країнах-членах ЄС.

Угоду планують переглядати в найближчі роки, враховуючи подальшу економічну інтеграцію України та її наближення до стандартів ЄС.

Наступні кроки

Обидві сторони продовжать працювати над удосконаленням технічних аспектів угоди, після чого звітуватимуть перед державами-членами ЄС та Європейським парламентом.

Після остаточного юридичного погодження угоди, ЄС та Україна розпочнуть процедури офіційного затвердження оновленої ПВЗВТ. Єврокомісія подасть пропозицію до Ради ЄС щодо схвалення угоди, а потім її офіційно затвердить Комітет асоціації ЄС-Україна.

Передісторія

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включно з ПВЗВТ, була узгоджена у 2007–2011 роках та підписана у 2014 році. Після початку повномасштабної війни ЄС запровадив тимчасові автономні торговельні заходи для України, які діяли з червня 2022 року і завершилися 5 червня 2025 року.

Замість них набули чинності перехідні механізми, що забезпечують безперервність торговельних потоків між Україною та ЄС.