Дональд Туск про 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії та співпрацю з США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку про зростаючу ймовірність спільних дій між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки в контексті санкцій проти Росії. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської Ради.
“Учора я мав довгу розмову з президентом Зеленським після його зустрічі з президентом Трампом, і у всіх нас склалося враження, що можливість спільних дій, спільного фронту між ЄС і США щодо санкцій стала більш імовірною. Тож це позитивна нота наприкінці польського головування. Наша солідарність із боротьбою України стала чимось нормальним.”
Туск також прокоментував ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, зазначивши, що, незважаючи на побоювання щодо досягнення одностайності, лідери ЄС змогли домовитися про продовження секторальних санкцій ще на пів року.
“У нас завжди є певні занепокоєння (щодо підтримки санкцій – ред.). У нас завжди є певні побоювання щодо того, чи зможемо ми досягти одностайності, але так чи інакше ми завжди її досягаємо. Саме це сталося сьогодні – лідери країн ЄС погодили політичне рішення про продовження ще на пів року секторальних санкцій проти Росії. Ми все ще маємо ухвалити рішення щодо 18-го пакету додаткових санкцій.”
26 червня лідери ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців у зв’язку з триваючою війною в Україні.
Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ
У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.
Енергетичний сектор:
- Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не можуть укладати угоди через ці трубопроводи.
- Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.
- Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.
- Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.
Фінансовий сектор:
- Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій, адресовану 22 російським банкам та операторам з третіх країн, які допомагають обходити санкції.
- Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.
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