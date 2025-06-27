Дональд Туск про 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії та співпрацю з США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку про зростаючу ймовірність спільних дій між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки в контексті санкцій проти Росії. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської Ради.

“Учора я мав довгу розмову з президентом Зеленським після його зустрічі з президентом Трампом, і у всіх нас склалося враження, що можливість спільних дій, спільного фронту між ЄС і США щодо санкцій стала більш імовірною. Тож це позитивна нота наприкінці польського головування. Наша солідарність із боротьбою України стала чимось нормальним.” – Дональд Туск

Туск також прокоментував ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, зазначивши, що, незважаючи на побоювання щодо досягнення одностайності, лідери ЄС змогли домовитися про продовження секторальних санкцій ще на пів року.

“У нас завжди є певні занепокоєння (щодо підтримки санкцій – ред.). У нас завжди є певні побоювання щодо того, чи зможемо ми досягти одностайності, але так чи інакше ми завжди її досягаємо. Саме це сталося сьогодні – лідери країн ЄС погодили політичне рішення про продовження ще на пів року секторальних санкцій проти Росії. Ми все ще маємо ухвалити рішення щодо 18-го пакету додаткових санкцій.” – Дональд Туск

26 червня лідери ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців у зв’язку з триваючою війною в Україні.

Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не можуть укладати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор: