Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Співпраця між країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки у підтримці України стала значно активнішою в порівнянні з кількома місяцями раніше. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, відповідаючи на запитання журналістки.

“Європейці та американці зараз тісніше співпрацюють, ніж один чи два місяці тому, коли йдеться про переговори щодо України. І зараз ми зосереджені на тому, щоб максимально підтримувати Україну, щоб вони могли вести переговори з позиції сили.” – Пол Йонсон

На питання про нещодавню розмову президента США Дональда Трампа з лідером Росії Володимиром Путіним, Йонсон зазначив, що не має детальної інформації про цю бесіду, лише чув про неї з медіа.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої обговорювали українську спецоперацію “Павутина” та інші військові дії. Американський президент охарактеризував цю розмову як конструктивну, але підкреслив, що вона не призведе до швидкого миру.

За словами Трампа, Путін чітко дав зрозуміти, що Росія відповість на нещодавні удари по своїх військових об’єктах. Також під час розмови обговорювали питання, пов’язані з Іраном, зокрема можливі рішення цієї країни щодо ядерної зброї.

Деталі спецоперації “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина” на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ атакували цілі на чотирьох військових аеродромах РФ: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”.

В результаті операції було знищено 41 літак, серед яких моделі А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що вартість знищеної авіатехніки може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, розташованих на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії переправили FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”, під дахами яких дрони ховали на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривали, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.