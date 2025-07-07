ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії у 2025 році

Як повідомив у коментарі французький телеканал TF1 міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Франції, оголосив, що Європейський Союз готує найсуворіші санкції проти Росії з 2022 року. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.
“Європа готується прийняти, на основі французьких пропозицій, найжорсткіші санкції, які ми приймали за 3 роки, які безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну.”
Барро підкреслив, що для початку мирних переговорів Путін повинен погодитися на припинення вогню. Він зазначив, що кількість російських атак на Україну зросла в п’ять разів, а сам Путін не досягає успіхів на фронті, зосереджуючись на ударах по житлових районах, що призводить до численних жертв серед цивільного населення.
“Володимир Путін більше не досягає ніякого прогресу на фронті і зараз задовольняється дощем ракет і безпілотників на житлові райони, що призводить до величезної кількості жертв серед мирного населення. Все це має припинитися, і шляхом введення санкцій…”
Французький міністр також зазначив, що нові санкції можуть вплинути на нафтові доходи Росії, а також на фінансових гравців, які допомагають обходити обмеження.
Ключові аспекти 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії
У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.
У сфері енергетики заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2, що унеможливлює операторам з ЄС здійснювати будь-які угоди через ці трубопроводи. Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити отримання доходів Росією.
Крім того, розширено список “тіньового флоту” – до санкцій додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами. Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.
У фінансовій сфері обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій для 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції. Також накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.
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