ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії у 2025 році

Як повідомив у коментарі французький телеканал TF1 міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро, міністр закордонних справ Франції, оголосив, що Європейський Союз готує найсуворіші санкції проти Росії з 2022 року. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.

“Європа готується прийняти, на основі французьких пропозицій, найжорсткіші санкції, які ми приймали за 3 роки, які безпосередньо виснажать ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну.” – Жан-Ноель Барро

Барро підкреслив, що для початку мирних переговорів Путін повинен погодитися на припинення вогню. Він зазначив, що кількість російських атак на Україну зросла в п’ять разів, а сам Путін не досягає успіхів на фронті, зосереджуючись на ударах по житлових районах, що призводить до численних жертв серед цивільного населення.

“Володимир Путін більше не досягає ніякого прогресу на фронті і зараз задовольняється дощем ракет і безпілотників на житлові райони, що призводить до величезної кількості жертв серед мирного населення. Все це має припинитися, і шляхом введення санкцій…” – Жан-Ноель Барро

Французький міністр також зазначив, що нові санкції можуть вплинути на нафтові доходи Росії, а також на фінансових гравців, які допомагають обходити обмеження.

Ключові аспекти 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

У сфері енергетики заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2, що унеможливлює операторам з ЄС здійснювати будь-які угоди через ці трубопроводи. Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити отримання доходів Росією.

Крім того, розширено список “тіньового флоту” – до санкцій додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами. Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

У фінансовій сфері обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій для 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції. Також накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.