Ілва Йоганссон стала спецпредставником ЄС з питань українців

У червні на основі інформації Politico повідомлялось про створення у Євросоюзі посади спеціального представника щодо питань українців на території ЄС.

У Європейському Союзі була створена нова посада спеціального представника, відповідального за питання українців, які перебувають на території ЄС. Цю важливу роль зайняла Ілва Йоганссон, яка обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ у період з 2019 по 2024 роки.

Про це повідомив Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України.

“Створення цієї посади – ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом. Роль Спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності.” – Олексій Чернишов

За словами міністра, Ілва Йоганссон має значний досвід у цій сфері, оскільки неодноразово відвідувала Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення, що робить її добре обізнаною з українським контекстом.

У червні видання Politico повідомило, що в ЄС планується створення посади спеціального представника для українців, яку займе Йоганссон. Вона буде відповідати за контроль над довгостроковою стратегією Комісії щодо українських біженців, яка була нещодавно оприлюднена.

Основна мета спеціального посланника полягає в “посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки” для українців у Європейському Союзі.

Ілва Йоганссон, яка обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ з 2019 до 2024 року, також відзначилася відвідуванням табору біженців на кордоні з Румунією. У 2022 році вона була нагороджена орденом України “За заслуги” ІІ ступеня за свою підтримку.