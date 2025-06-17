Нові правила призупинення безвізового режиму в ЄС для України

Як повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент ухвалили нові рішення, які стосуються механізму призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, включаючи Україну. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Ради ЄС.

Завдяки цим змінам, Європейський Союз отримає розширені можливості для швидкого реагування на випадки зловживання безвізовим режимом або ситуації, які можуть загрожувати інтересам ЄС.

Серед нових підстав для призупинення безвізу, які були погоджені Радою ЄС та Європарламентом, можна виділити:

невідповідність безвізового режиму політиці ЄС, що може призвести до збільшення несанкціонованого прибуття громадян третіх країн через географічну близькість;

впровадження програм громадянства для інвесторів, коли громадянство надається в обмін на інвестиції;

гібридні загрози та проблеми з безпекою документів;

погіршення відносин між ЄС та третьою країною, зокрема через порушення прав людини, основних свобод або Статуту ООН.

Окрім того, нововведення передбачають подовження терміну тимчасового призупинення безвізового режиму з 9 до 12 місяців, з можливістю продовження ще на 24 місяці, замість нинішніх 18. Протягом цього часу Європейська комісія зможе розпочати діалог з відповідною країною для усунення причин призупинення.

У разі невиконання вимог, ЄС матиме право остаточно скасувати безвізовий режим.

На даний момент ці зміни мають бути затверджені Радою ЄС та Європейським парламентом, після чого вони набудуть офіційної сили.