Візит Зеленського на саміт Ради ЄС та підтримка України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Європейський Союз (ЄС) з нетерпінням чекає на візит президента України Володимира Зеленського на саміт Ради ЄС, який відбудеться 26-27 червня в Брюсселі.
Цю інформацію підтвердив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним.
“Ми очікуємо, що президент Зеленський приїде. Ми щодня підтримуємо зв’язок з його командою, і це свідчить про те, що він приїде.”
За словами джерела, незважаючи на існуючі розбіжності між країнами-членами, ЄС має намір надіслати Україні потужний сигнал підтримки, як це вже робилося раніше. Він також згадав про позицію Угорщини, яка раніше завадила узгодженню спільних висновків 27 країн.
Посадовець зазначив, що ЄС сподівається на одностайне ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії та продовження чинних економічних обмежень ще на пів року.
“Багато держав-членів, а також за координації Європейського Союзу та Високого представника, посилюють допомогу Україні – фінансову і, особливо, військову. З початку року надано понад 20 мільярдів євро додаткової підтримки.”
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