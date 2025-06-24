Прогрес України у реформах та підтримка ЄС: нові санкції проти Росії

Як повідомляє офіційний сайт Ради Європейського Союзу

Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта висловив позитивну оцінку прогресу України у впровадженні реформ, необхідних для вступу до ЄС. Цю інформацію він озвучив перед початком саміту НАТО, що проходить у Гаазі 24 червня.

Кошта зазначив, що Україна та ЄС досягають важливих умов для подальшого розвитку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

Він також підкреслив, що ЄС продовжить надавати всебічну підтримку Україні та посилюватиме тиск на Росію.

“18 пакет санкцій вже впроваджується. Нарешті, ми з нетерпінням чекаємо нашого спільного майбутнього як повноправний член Європейського Союзу.” – Антоніу Кошта

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що 18-й пакет санкцій є “жорстким” і включає ряд важливих заходів.

Вона повідомила про ініціативу підтримки оборонної промисловості України через спеціальну програму фінансування на суму 150 мільярдів євро.

“Ми розробили програму фінансування на 150 мільярдів євро, ми називаємо її безпечною, де держави-члени, а також Україна та інші партнери можуть взяти ці позики для інвестування в оборонну промисловість України, яка продемонструвала свою здатність до інновацій, швидкого та надійного виробництва у великих масштабах.” – Урсула фон дер Ляєн

У рамках 18-го пакета санкцій проти Росії Євросоюз запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, а також обмеження на 77 танкерів, що транспортують російську нафту.

Спочатку ЄС планував знизити цінову стелю на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, проте Україна закликала встановити її на рівні 30 доларів за барель.

Проте, як стало відомо, ЄС не планує односторонньо знижувати цінову стелю через позицію деяких країн-членів.

У Єврокомісії підтвердили, що продовжать консультації з міжнародними партнерами щодо можливого посилення обмежень на експорт російської нафти до ЄС. Питання перегляду верхньої межі ціни залишається актуальним, але наразі чинні обмеження виконують свою функцію.