Переговори ЄС з Молдовою та блокування вступу України Угорщиною у 2025 році

Заяву Нікушора Дана опублікувала Європейська комісія

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що 4 липня Європейський Союз розпочне перший раунд переговорів щодо вступу Молдови до ЄС. Ця важлива подія відбудеться під час саміту “ЄС – Молдова” в Кишиневі, про що повідомила Європейська комісія.

Переговори стартують з кластера “Фундаментальні цінності”. Водночас, саміт Європейської ради заплановано на 26-27 червня в Брюсселі. У проекті комюніке, який планують ухвалити за результатами зустрічі, зазначається про намір ЄС посилити санкції проти Росії, заклики до припинення вогню та виділення обіцяних 30,6 млрд євро.

На саміті також буде обговорено прогрес України у процесі вступу до ЄС. Україна вже подала документи на розгляд Єврокомісії для відкриття трьох переговорних кластерів: “Основи процесу вступу в ЄС”, “Внутрішній ринок” та “Зовнішні відносини”.

Проте, відкриття переговорів з Україною затримується через позицію Угорщини. Уряд цієї країни висловлював думку, що “членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

“26 країн-членів твердо переконані, що ми повинні відкрити перший кластер. І ми побачимо, чи погодиться на це прем’єр-міністр Орбан, чи ні.” – високопоставлений європейський дипломат

Інший дипломат підтвердив, що рішення про відкриття першого переговорного кластеру з Україною наразі залежить від Угорщини, яка продовжує застосовувати вето.

Раніше повідомлялося, що ЄС розглядає можливість розділити заявки на вступ Молдови та України. Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів для України з початку 2025 року.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина назвала неконструктивними заяви про відкриття переговорів лише з Молдовою під час консультацій з Угорщиною. Вона підкреслила, що Україна активно впроваджує рекомендації ЄС у межах Пакетів розширення 2023 та 2024 років, спрямованих на просування реформ.

1 травня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна та Молдова відкриють перший переговорний кластер разом у процесі вступу до ЄС. 28 травня вона висловила сподівання, що всі переговорні кластери з Україною будуть відкриті до кінця польського головування у Раді ЄС у червні 2025 року.

Однак відкриття першого кластеру блокує Угорщина. 26 червня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він проти вступу України до ЄС, оскільки вважає, що це “приведе війну на їхню територію”.

На запитання журналістів, чи зніме Угорщина своє вето після оголошення перемир’я, Орбан не відповів, зазначивши, що наразі перемир’я немає.