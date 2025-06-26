ЄС збільшує витрати на безпеку та оборону: рішення 2025 року

Про це йдеться в офіційних висновках Європейської Ради щодо європейської оборони та безпеки від 26 червня 2025 року.

Європейський Союз (ЄС) ухвалив важливе рішення щодо значного збільшення витрат на безпеку та оборону, що має на меті підвищення обороноздатності протягом наступних п’яти років. Це рішення було затверджене під час саміту НАТО, що відбувся в Гаазі 24-25 червня, і відображене у висновках Європейської Ради від 26 червня 2025 року.

У документі підкреслюється, що Європа повинна стати більш суверенною та відповідальною за свою безпеку, а також краще підготовленою для автономного та скоординованого реагування на сучасні виклики. Війна Росії проти України та її наслідки вважаються серйозним викликом для безпеки ЄС і всього світу.

“Європейська рада наголошує на необхідності продовжувати суттєво збільшувати витрати на оборону і безпеку Європи та краще інвестувати разом, відзначаючи також зобов’язання, взяті на саміті НАТО у червні 2025 року.”

Рада закликала держави-члени до координації виконання зобов’язань та швидкого узгодження пропозицій щодо стимулювання інвестицій у сфері оборони через інструмент SAFE, а також прискорення роботи над іншими ініціативами в галузі безпеки та оборони.

Особливу увагу у висновках приділено залученню приватного фінансування для оборонної промисловості. Європейський інвестиційний банк підтримує ці зусилля і закликає адаптувати кредитні практики для підтримки оборонних підприємств, зокрема малих і середніх.

“Європейська Рада закликає до подальшої роботи, спрямованої на те, щоб європейська оборонна промисловість, включаючи малі та середні підприємства та компанії із середньою капіталізацією, могла збільшити виробництво.”

Захист усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів, особливо східного, є важливим аспектом безпеки ЄС, враховуючи загрози з боку Росії та Білорусі. Єврорада також підкреслює необхідність посилення військової мобільності для швидкого переміщення техніки та особового складу по всьому Союзу.

У документі також зазначено важливість співпраці з партнерами, які поділяють цілі ЄС у сфері безпеки, зокрема з Великою Британією та Канадою, з якими нещодавно укладено відповідні партнерства.

Європейська Рада планує оцінити прогрес у виконанні цих висновків на своєму засіданні у жовтні 2025 року та визначити подальші кроки для підвищення оборонної готовності ЄС.

Інструмент SAFE: що відомо

27 травня 2025 року ЄС офіційно запустив інструмент Security Action for Europe (SAFE) з бюджетом у 150 мільярдів євро. Ця програма спрямована на спільні оборонні закупівлі та підтримку України.

Ініціатива передбачає спільні запозичення та кредитування держав-членів і партнерів для зміцнення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу. У квітні 2025 року Єврокомісія оголосила про інвестиції у розмірі 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду, до якого вперше можуть долучитися українські підприємства.