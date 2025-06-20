ЄС збільшує фінансування ЄІБ до 100 млрд євро у 2025 році

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Країни Європейського Союзу досягли угоди про суттєве збільшення річних витрат кредитного підрозділу Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до 100 мільярдів євро в 2025 році. Це рішення означає потроєння фінансування оборонної промисловості ЄС. Інформацію підтвердили джерела, на які посилається Reuters.

Згідно з даними інформаторів, це рішення було ухвалене на засіданні правління ЄІБ у Люксембурзі, а офіційне затвердження очікується від міністрів фінансів ЄС найближчим часом.

Новий річний ліміт у 100 мільярдів євро перевищує минулорічні витрати більш ніж на 10 мільярдів євро і на 5 мільярдів євро перевищує цільовий показник у 95 мільярдів євро, встановлений президентом банку на початку року.

Це дозволить значно збільшити фінансування оборонних проєктів, зокрема, сума зросте з 1 мільярда євро минулого року до 3,5 мільярда євро, що перевищує заплановані 2 мільярди євро, які були визначені ще в січні.

Хоча ЄІБ не має права інвестувати безпосередньо в зброю чи боєприпаси, банк може надавати позики для проектів “подвійного використання”, таких як системи GPS або інфраструктура для військових баз.

Зокрема, ЄІБ уклав угоду про фінансування військової бази в Литві, розташованої поблизу кордону з Білоруссю, де німецькі війська вперше з часів Другої світової війни будуть постійно розміщені на іноземній території.

Крім того, збільшення кредитування ЄІБ також має на меті спрямувати кошти на інші важливі сфери, такі як технологічні інновації та відновлювальна енергетика, про що повідомили джерела.