Масовані атаки Росії на Україну: Єврокомісія закликає до посилення підтримки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вихідні дні принесли Україні нову хвилю масованих повітряних обстрілів з боку Росії, що свідчить про відсутність у РФ намірів до мирних переговорів. Речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта Гіппер під час брифінгу 26 травня підкреслила, що Україні необхідно посилити військову підтримку та санкційний тиск на агресора.

Гіппер зазначила, що під час останніх атак, які відбулися в ніч на 25 травня, було зафіксовано численні жертви, серед яких діти, а також використання балістичних ракет і безпілотників. «Ми стали свідками чергової масованої атаки, що включала понад 250 дронів», – додала вона.

На її думку, ці дії Росії чітко демонструють, що країна не має наміру вести будь-які мирні переговори. «Це ще раз підтверджує необхідність посилення нашого тиску, як у сфері військової оборонної підтримки України, так і в розробці нових санкцій», – підкреслила речниця.

Вона також повідомила, що робота над цими питаннями триває. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок останньої атаки загинуло 12 осіб, а ще 60 отримали поранення. Росія випустила 9 балістичних ракет типу «Іскандер», 55 крилатих ракет типу Х-101, а також 298 ударних дронів, що свідчить про серйозність загрози.