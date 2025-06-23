20-й саміт ЄС і Канади: нова угода з безпеки та оборони

Як повідомляється у матеріалах на офіційному сайті Ради Європейського Союзу

23 червня 2025 року в Брюсселі відбувся 20-й саміт між Європейським Союзом та Канадою, на якому було підписано угоду про співпрацю в галузі безпеки та оборони. Цю інформацію оприлюднено на офіційному веб-сайті ЄС.

Лідери обох сторін підтвердили своє стратегічне, політичне та економічне партнерство, а також ухвалили спільну заяву, що відображає їхні спільні цінності та пріоритети.

У своїх виступах вони акцентували увагу на важливості багатосторонності, міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також на необхідності співпраці в ключових сферах, таких як підтримка України, деескалація конфліктів на Близькому Сході, економічна безпека, торгівля, цифрові інновації та оборона.

Лідери зазначили, що нова угода в сфері безпеки та оборони між ЄС і Канадою є значним кроком уперед у зміцненні співпраці в різних напрямках. Це включає врегулювання криз, розвиток оборонної промисловості, протидію гібридним загрозам та забезпечення військової мобільності.