Саміт ЄС і Китаю 2024: ювілей дипломатичних відносин і митні тарифи

Про це повідомляє Politico, посилаючись на дипломатичні джерела.

Європейський Союз і Китай готуються до проведення спільного саміту, який відбудеться 24-25 липня, щоб відзначити 50-річчя дипломатичних відносин між Брюсселем і Пекіном. Ця подія проходитиме на фоні зростаючої економічної напруженості та митних тарифів, введених Сполученими Штатами, про що повідомляє Politico, посилаючись на дипломатичні джерела.

На саміті Європейський Союз представлятимуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта. Європейська сторона сподівається на участь китайського лідера Сі Цзіньпіна, хоча його присутність поки що не підтверджена.

Перша частина зустрічі відбудеться в Пекіні, а друга – в китайській провінції Аньхой. Однією з основних тем для Китаю стане питання скасування мит на електромобілі, яке обговорюється з Брюсселем. Міністерство торгівлі КНР нещодавно повідомило, що переговори з цього питання наближаються до завершення.

Представництво Китаю при ЄС утрималося від коментарів, зазначивши лише, що саміт відбудеться в другій половині липня. Європейська комісія поки що не робила офіційних заяв з цього приводу.

Згідно з інформацією Financial Times, саміти між ЄС і Китаєм зазвичай чергуються між Брюсселем і Пекіном. Зазвичай прем’єр-міністр КНР відвідує зустріч у Брюсселі, а Сі Цзіньпін – у Пекіні. Однак цього року, враховуючи ювілей півстоліття дипломатичних відносин, в ЄС вважають, що лідер Китаю має бути присутнім особисто.

Напруженість у відносинах між Брюсселем і Пекіном зросла після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля. Крім того, Євросоюз запровадив тарифи на імпорт китайських електромобілів, аргументуючи це тим, що вони отримують субсидії.

Що відомо про “тарифи Трампа”

2 квітня 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу діяло мито у 20%, а для Китаю – 34%. Для окремих країн були передбачені індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі. В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складно, але не критично”.

4 квітня Китай відповів на підвищення мит США, встановивши тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, що стало відповіддю на додаткові 84% мит, які Китай запровадив на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи попередні заходи, зокрема 20% тариф на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.