Єврокомісія реагує на позицію Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Як повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо під час офіційного брифінгу Єврокомісії
Єврокомісія відреагувала на заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який висловив намір заблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це під час брифінгу 11 червня повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо.
Вона зазначила, що Єврокомісія має намір обговорити з представниками Словаччини їхні «занепокоєння» щодо можливих наслідків, які можуть виникнути внаслідок припинення постачання російських енергоносіїв до Європейського Союзу.
“Всі попередні 17 пакетів санкцій були затверджені одностайно 27 державами-членами. Це залишається нашою метою і для 18-го пакета. Тому ми виконуємо своє домашнє завдання, звертаємося до всіх країн-членів і обговорюємо з ними, як ми можемо вирішити можливі проблеми.”
Паула Піньо також підкреслила, що комісія активно співпрацює з державами-членами ЄС для відмови від постачання російської нафти та газу, вважаючи цей процес успішним.
Раніше Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає новий, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає чіткого плану від Єврокомісії щодо енергетичної безпеки.
Фіцо висловив побоювання, що Словаччина може опинитися в кризовій ситуації у разі повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії.
10 червня в ЄС оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії, до якого увійдуть обмеження на Північні потоки 1 і 2, а також на додаткові компанії, що займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом, а також судна тіньового флоту Росії, які перевозять нафту.
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