Угорщина блокує вступ України до ЄС: результати референдуму та реакція Єврокомісії

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє на брифінгу 1 липня

Єврокомісія оголосила, що результати консультативного референдуму в Угорщині, що стосується членства України в ЄС, не є обов’язковими. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що 95% учасників голосування висловилися проти вступу України до Євросоюзу.

На брифінгу 1 липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє підкреслив, що проведення такого референдуму є внутрішньою справою Угорщини. Проте, ЄС вимагатиме від Будапешта пояснень щодо його позиції та причин, які спонукають країну протидіяти членству України в ЄС.

“Ми завжди відстоювали підхід, заснований на досягненнях, коли йдеться про процес розширення, і в цьому випадку немає жодних об’єктивних причин, щоб заперечувати проти відкриття кластера з фундаментальних питань. Коли країну-кандидата стримують без об’єктивних підстав, попри те, що вона виконала критерії, – уся політика розширення втрачає довіру.” – Гійом Мерсьє, речник Єврокомісії

Гійом Мерсьє також зазначив, що ЄС сподівається незабаром розпочати перший кластер переговорів з Україною, оскільки країна виконала всі необхідні критерії. Це питання планується обговорити на наступному саміті Європейської Ради, який відбудеться 23-24 жовтня 2025 року.

Консультативний референдум в Угорщині тривав з квітня по 20 червня 2025 року. Громадяни мали можливість голосувати як на спеціальних дільницях, так і онлайн, підтверджуючи свою особу через електронну пошту. За даними уряду Орбана, близько 10% голосів було віддано онлайн.

Угорський уряд також запустив пропагандистські ролики, в яких стверджується, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС нібито призведе до поширення кримінальних структур в Угорщині. У цих відео фігурують президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Причини блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС з початку 2025 року. Уряд країни вважає, що членство України стане тягарем як для Євросоюзу, так і для самої Угорщини.

Міністр юстиції України Олена Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ проводить регулярні консультації з Угорщиною для розблокування переговорного процесу.

11 травня Угорщина відклала переговори щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, через звинувачення Києва у шпигунстві проти Будапешта.

Угорський уряд розіслав громадянам листи з закликом висловитися проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму. Результати голосування не є обов’язковими для виконання урядом Угорщини.

26 червня на засіданні Європейської ради не було ухвалено заяву щодо підтримки України через позицію Угорщини, яка послалася на “стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України”.