Рада ЄС розглядає продовження тимчасового захисту для українців до 2027 року

Як зазначає офіційний анонс Ради Європейського Союзу

13 червня Рада Європейського Союзу планує обговорити можливість продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. У порядку денному також передбачено питання про переведення українців у країнах Європи на інший статус.

Засідання Ради ЄС має на меті досягнення політичного рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Остаточне рішення очікується в найближчі тижні.

Раніше Європейська комісія висловила пропозицію продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 4 березня 2027 року. Як зазначають у Єврокомісії, це рішення обумовлене триваючою військовою агресією Росії проти України.

“Це забезпечить правову визначеність особам, які користуються тимчасовим захистом, і державам-членам, гарантуючи, що однакові стандарти захисту продовжуватимуть застосовуватися на всій території ЄС. Це також запевнить переміщених осіб з України в тому, що звернення за міжнародним захистом не є необхідним і обов’язковим.” – Європейська комісія

Програму тимчасового захисту було запроваджено 4 березня 2022 року у відповідь на масовий виїзд українців за кордон через війну, розв’язану Росією. У червні 2024 року Європейська Рада вже продовжила цей статус на один рік – до 4 березня 2026 року.

Очікується, що під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ буде ухвалено рішення про подальше продовження тимчасового захисту для українців.